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В Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина - 26.07.2025, ПРАЙМ
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В Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина
В Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T23:26+0300
2025-07-26T23:26+0300
происшествия
общество
ростовская область
всу
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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общество , ростовская область, всу
Происшествия, Общество , Ростовская область, ВСУ
23:26 26.07.2025
 
В Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина

Слюсарь: в Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
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ПроисшествияОбществоРостовская областьВСУ
 
 
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