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В Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина

В Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина - 26.07.2025, ПРАЙМ

В Ростовской области при воздушной атаке ВСУ пострадала женщина

Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T23:26+0300

2025-07-26T23:26+0300

2025-07-26T23:26+0300

происшествия

общество

ростовская область

всу

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250726/vsu-859976385.html

ростовская область

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общество , ростовская область, всу