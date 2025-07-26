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НАТО готовится к нападению на Россию к 2030 году, заявил Азаров

НАТО готовится к нападению на Россию к 2030 году, заявил Азаров - 26.07.2025, ПРАЙМ

НАТО готовится к нападению на Россию к 2030 году, заявил Азаров

Страны-участники Североатлантического альянса готовятся к нападению на Россию к 2030 году, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T12:31+0300

2025-07-26T12:31+0300

2025-07-26T12:31+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Страны-участники Североатлантического альянса готовятся к нападению на Россию к 2030 году, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "На Западе часто говорят, что к 2030 году они должны подготовиться к нападению России. Но никто в здравом уме не может представить, что это случится. Нападение России на страны НАТО, на США невозможно с точки зрения логики. На самом деле, всё наоборот. Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападёт, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет", - сказал он в интервью АиФ. По его словам, западные государства стремятся достичь этой цели, продвигая во власть Украины антироссийских лидеров, в том числе после ухода Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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общество , россия, украина, рф, запад, николай азаров, владимир зеленский, владимир путин, нато