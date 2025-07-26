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Украинский БПЛА ударил по машине скорой в Запорожской области

Украинский БПЛА ударил по машине скорой в Запорожской области - 26.07.2025, ПРАЙМ

Украинский БПЛА ударил по машине скорой в Запорожской области

Украинский БПЛА ударил по машине скорой помощи в Запорожской области, пострадали два человека, сообщает губернатор Евгений Балицкий. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T22:59+0300

2025-07-26T22:59+0300

2025-07-26T23:00+0300

общество

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украинский БПЛА ударил по машине скорой помощи в Запорожской области, пострадали два человека, сообщает губернатор Евгений Балицкий. "Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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запорожская область

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общество , запорожская область