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Украинский БПЛА ударил по машине скорой в Запорожской области
Украинский БПЛА ударил по машине скорой в Запорожской области - 26.07.2025, ПРАЙМ
Украинский БПЛА ударил по машине скорой в Запорожской области
Украинский БПЛА ударил по машине скорой помощи в Запорожской области, пострадали два человека, сообщает губернатор Евгений Балицкий. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T22:59+0300
2025-07-26T22:59+0300
2025-07-26T23:00+0300
общество
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украинский БПЛА ударил по машине скорой помощи в Запорожской области, пострадали два человека, сообщает губернатор Евгений Балицкий. "Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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общество , запорожская область
Общество , Запорожская область, Происшествия
Украинский БПЛА ударил по машине скорой в Запорожской области
Балицкий: украинский БПЛА ударил по машине скорой помощи в Запорожской области
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украинский БПЛА ударил по машине скорой помощи в Запорожской области, пострадали два человека, сообщает губернатор Евгений Балицкий.
"Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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