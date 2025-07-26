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Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - 26.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - 26.07.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в связи с крушением самолета "Ан-24" в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T03:22+0300
2025-07-26T03:22+0300
россия
экономика
общество
амурская область
кндр
тында
владимир путин
ким чен ын
василий орлов
ск рф
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в связи с крушением самолета "Ан-24" в Амурской области, говорится в соответствующей телеграмме. "Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, восприняв неожиданное печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Амурской области, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в Вашем лице правительству, народу России, семьям погибших и пострадавшим", - приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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россия, общество , амурская область, кндр, тында, владимир путин, ким чен ын, василий орлов, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
РОССИЯ, Экономика, Общество , Амурская область, КНДР, Тында, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Василий Орлов, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
03:22 26.07.2025
 
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в связи с крушением самолета "Ан-24" в Амурской области, говорится в соответствующей телеграмме.
"Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, восприняв неожиданное печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Амурской области, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в Вашем лице правительству, народу России, семьям погибших и пострадавшим", - приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоАмурская областьКНДРТындаВладимир ПутинКим Чен ЫнВасилий ОрловСК РФМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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