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"Евротройка" предложила отложить возобновление санкций против Ирана - 26.07.2025, ПРАЙМ
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"Евротройка" предложила отложить возобновление санкций против Ирана
"Евротройка" предложила отложить возобновление санкций против Ирана - 26.07.2025, ПРАЙМ
"Евротройка" предложила отложить возобновление санкций против Ирана
"Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T02:22+0300
2025-07-26T02:22+0300
экономика
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. "Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций Совбеза ООН в случае, если Тегеран выполнит "свои юридические обязательства" и "определенные условия", сообщил МИД Германии. Иран и три европейские страны провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта. "Евротройка" готова инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), однако мы предложили отсрочку его применения при условии, что Иран выполнит свои юридические обязательства, а также определенные условия", - сообщил МИД ФРГ на официальной странице в соцсети X. В среду замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит. По его словам, Китай и Россия выступают против злоупотребления механизмом восстановления санкций против Тегерана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
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мировая экономика, иран, германия, тегеран, мид, оон, мид фрг
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ГЕРМАНИЯ, Тегеран, МИД, ООН, МИД ФРГ
02:22 26.07.2025
 
"Евротройка" предложила отложить возобновление санкций против Ирана

"Евротройка" предложила Ирану отложить возобновление санкций СБ ООН

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. "Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций Совбеза ООН в случае, если Тегеран выполнит "свои юридические обязательства" и "определенные условия", сообщил МИД Германии.
Иран и три европейские страны провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта.
"Евротройка" готова инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), однако мы предложили отсрочку его применения при условии, что Иран выполнит свои юридические обязательства, а также определенные условия", - сообщил МИД ФРГ на официальной странице в соцсети X.
В среду замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит. По его словам, Китай и Россия выступают против злоупотребления механизмом восстановления санкций против Тегерана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий).
Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНГЕРМАНИЯТегеранМИДООНМИД ФРГ
 
 
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