https://1prime.ru/20250726/fatkh-859984982.html
В ФАТХ назвали переговоры по Газе без участия ООП безрезультатными
В ФАТХ назвали переговоры по Газе без участия ООП безрезультатными - 26.07.2025, ПРАЙМ
В ФАТХ назвали переговоры по Газе без участия ООП безрезультатными
Переговоры о прекращении огня в секторе Газа без участия Организации освобождения Палестины (ООП) напрасны и безрезультатны, заявил РИА Новости представитель... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T21:52+0300
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КАИР, 26 июл - ПРАЙМ. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа без участия Организации освобождения Палестины (ООП) напрасны и безрезультатны, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ФАТХ Мунзир Хайек, отметив, что в движении ХАМАС с этим не согласны. В пятницу телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что некоторые палестинские фракции разочарованы ответом ХАМАС на предложенное посредниками соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Согласно информации, ключевые движения потребовали создать объединенную переговорную группу, однако в ХАМАС эту инициативу отвергли. "С самого начала мы (движение ФАТХ - ред.) настаивали на том, чтобы ООП вела переговоры как единственный законный представитель палестинского народа. К сожалению, ХАМАС отвергло эту инициативу. Переговоры, которые сегодня ведутся, напрасны, их результаты равны нулю. Почти 60 тысяч погибших и более 140 тысяч раненых, и их число продолжает расти… Именно ООП должна вести переговоры, только она способна начать политический путь по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он. При этом, по его словам, с ФАТХ, руководящей фракцией в ООП, по вопросам соглашений в рамках переговоров ХАМАС не связывалось. "ХАМАС постоянно заявляет, что советуется с другими фракциями. Только мы не знаем, что это за фракции, потому что, к примеру, с ФАТХ никто не консультировался. О ходе переговоров, как и о соглашениях, инициативах и замечаниях по этому вопросу, ХАМАС нас не информировало. Однако мы постоянно находимся в контакте с посредниками (Египтом и Катаром - ред.) и осведомлены о том, что происходит на переговорах", - подчеркнул Хайек. В то же время, он отметил, что любое соглашение между ХАМАС и Израилем, несмотря на партийные разногласия, ФАТХ будет приветствовать. "Если удастся остановить кровопролитие и голод в Газе, мы в ФАТХ поддержим это. Условия жизни стали невыносимы, ситуация крайне тяжелая: попросту нет еды", - отметил он. В четверг США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на следующей неделе.
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общество , газа, израиль, египет, стив уиткофф
Политика, Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, Стив Уиткофф
В ФАТХ назвали переговоры по Газе без участия ООП безрезультатными
ФАТХ: переговоры о прекращении огня в Газе без участия ООП безрезультатны
КАИР, 26 июл - ПРАЙМ. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа без участия Организации освобождения Палестины (ООП) напрасны и безрезультатны, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ФАТХ Мунзир Хайек, отметив, что в движении ХАМАС с этим не согласны.
В пятницу телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что некоторые палестинские фракции разочарованы ответом ХАМАС на предложенное посредниками соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Согласно информации, ключевые движения потребовали создать объединенную переговорную группу, однако в ХАМАС эту инициативу отвергли.
"С самого начала мы (движение ФАТХ - ред.) настаивали на том, чтобы ООП вела переговоры как единственный законный представитель палестинского народа. К сожалению, ХАМАС отвергло эту инициативу. Переговоры, которые сегодня ведутся, напрасны, их результаты равны нулю. Почти 60 тысяч погибших и более 140 тысяч раненых, и их число продолжает расти… Именно ООП должна вести переговоры, только она способна начать политический путь по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он.
При этом, по его словам, с ФАТХ, руководящей фракцией в ООП, по вопросам соглашений в рамках переговоров ХАМАС не связывалось.
"ХАМАС постоянно заявляет, что советуется с другими фракциями. Только мы не знаем, что это за фракции, потому что, к примеру, с ФАТХ никто не консультировался. О ходе переговоров, как и о соглашениях, инициативах и замечаниях по этому вопросу, ХАМАС нас не информировало. Однако мы постоянно находимся в контакте с посредниками (Египтом и Катаром - ред.) и осведомлены о том, что происходит на переговорах", - подчеркнул Хайек.
В то же время, он отметил, что любое соглашение между ХАМАС и Израилем, несмотря на партийные разногласия, ФАТХ будет приветствовать.
"Если удастся остановить кровопролитие и голод в Газе, мы в ФАТХ поддержим это. Условия жизни стали невыносимы, ситуация крайне тяжелая: попросту нет еды", - отметил он.
В четверг США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на следующей неделе.
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