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СМИ: DOGE хочет сократить федеральное регулирование в США при помощи ИИ

СМИ: DOGE хочет сократить федеральное регулирование в США при помощи ИИ - 26.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: DOGE хочет сократить федеральное регулирование в США при помощи ИИ

Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T20:59+0300

2025-07-26T20:59+0300

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ВАШИНГТОН, 26 июл - ПРАЙМ. Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм федерального регулирования к первой годовщине начала второго президентства Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на полученные документы и источники. По информации издания, департамент разработал специальный инструмент на основе искусственного интеллекта, который должен проанализировать примерно 200 000 федеральных нормативных актов с целью выявления тех, которые можно отменить, поскольку они больше не требуются по закону. Как следует из слайдов презентации, попавшей в распоряжении газеты, отменить таким образом планируется около 100 000 актов. Основания задача состоит в том, чтобы "перезапустить Америку 20 января 2026 года". Согласно презентации, это позволит сэкономить триллионы долларов США за счет сокращения нормативно-правовых требований и федерального бюджета, а также привлечения внешних инвестиций. Из презентации следует, что инструмент уже был использован для принятия решений по 1 083 разделам нормативных актов в министерстве жилищного строительства и городского развития (HUD) в течение двух недель. Кроме того, утверждается, что он составил "100% актов по дерегулированию" для бюро финансовой защиты потребителей. Как пишет газета, три сотрудника министерства и полученные документы подтвердили, что ИИ действительно использовался для анализа сотен, а может быть и более тысячи нормативных положений в этом ведомстве с целью их отмены или внесения правок. Как сказали газете чиновники, знакомые с деятельностью DOGE, этот инструмент был разработан инженерами, пришедшими в государственный сектор в рамках инициативы по сокращению госрасходов. После испытаний в министерстве строительства новый инструмент будет внедряться в рамках всего правительства в течение следующих месяцев. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

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технологии, сша, дональд трамп, washington post