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В Госдуме призвали ВСУ присоединиться к акциям протеста на Украине

В Госдуме призвали ВСУ присоединиться к акциям протеста на Украине - 26.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали ВСУ присоединиться к акциям протеста на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал ВСУ примкнуть к акциям протестов на Украине и начать борьбу с реальным врагом в лице нынешней... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T07:29+0300

2025-07-26T07:29+0300

2025-07-26T07:29+0300

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всу

конституционный суд

сбу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал ВСУ примкнуть к акциям протестов на Украине и начать борьбу с реальным врагом в лице нынешней киевской власти. "Призываю ВСУ, которых коррумпированная киевская хунта осознанно обрекла на бессмысленную войну и бесславную гибель, найти в себе силы развернуть оружие и поддержать борьбу собственных сограждан с вцепившимся как клещ за власть неонациста Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня у ВСУ появился реальный шанс защитить Украину и ее граждан от настоящего реального врага - диктаторского произвола Зеленского, не позволив тому реализовать западный сценарий по полному исчезновению украинского народа. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

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общество , украина, киев, днепропетровск, владимир зеленский, всу, конституционный суд, сбу