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Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров

Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров - 26.07.2025, ПРАЙМ

Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров

Греция просит у Евросоюза шесть пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает агентство Франс Пресс со... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T23:01+0300

2025-07-26T23:01+0300

2025-07-26T23:01+0300

греция

ес

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Греция просит у Евросоюза шесть пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. "Греция в субботу запросила помощь ЕС в борьбе с природными пожарами, которые возникли в разных регионах страны на фоне длительного периода сильной жары - температура поднимается выше 45 градусов, а сильные порывы ветра раздувают пламя... Греция... попросила шесть пожарных самолетов, чтобы поддержать усилия по сдерживанию огня", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя службы. Для помощи в тушении пожаров 16 июля в Грецию прибыло подразделение чешских пожарных, состоящее из 22 человек. В Греции пожароопасным считается период с 1 мая по 31 октября. Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах, с начала 2025 года в Греции произошло девять крупных лесных пожаров площадью почти 7,5 тысячи гектаров. В 2024 году в стране произошло 86 пожаров площадью почти 42 тысячи гектаров, в 2023 году — 56 пожаров площадью около 175 тысяч гектаров.

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