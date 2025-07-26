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Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы об ударах по Энергодару

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы об ударах по Энергодару - 26.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы об ударах по Энергодару

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, были проинформированы о новых ударах по целям в Энергодаре, где проживает... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T19:03+0300

2025-07-26T19:03+0300

2025-07-26T19:03+0300

энергетика

энергодар

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запорожская аэс

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ВЕНА, 26 июл - ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, были проинформированы о новых ударах по целям в Энергодаре, где проживает большинство сотрудников станции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Ранее сегодня члены команды МАГАТЭ были доставлены в два места в городе (Энергодар), чтобы осмотреть повреждения, которые, как им сказали, были вызваны обстрелами и ударами дронов в пятницу, включая здание, где они увидели обломки и выбитые окна", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ. Утверждается при этом, что эксперты агентства не смогли сразу же подтвердить точное время и причину повреждений. "По информации, предоставленной станцией, учебный центр ЗАЭС, расположенный за пределами основного объекта, также подвергался атакам несколько раз в этом году. Кроме того, на прошлой неделе команде МАГАТЭ были показаны следы повреждений от обстрелов в других местах Энергодара, находящегося примерно в пяти километрах от ЗАЭС", - отмечается в сообщении. Как подчеркнул Гросси, подобные атаки могут повлиять на ядерную безопасность, поскольку они, вероятно, усиливают давление и стресс, с которыми сталкивается персонал станции в условиях конфликта. "Независимо от предполагаемых целей, обстрелы или атаки дронов близ атомных электростанций недопустимы, поскольку любая такая военная активность может иметь негативные физические или психологические последствия для персонала станции, а значит, и потенциально повлиять на ядерную безопасность", - отметил гендиректор МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://1prime.ru/20250726/zaes-859977177.html

энергодар

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энергодар, запорожская область, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс