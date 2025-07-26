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Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц" - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"
Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц" - 26.07.2025, ПРАЙМ
Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"
Бенифициар Zaira Invest&Trade Inc Андрей Захаров объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о растрате и присвоение денег лопнувшего банка... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T08:58+0300
2025-07-26T08:58+0300
происшествия
финансы
банки
рф
"интеркоммерц"
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Бенифициар Zaira Invest&amp;Trade Inc Андрей Захаров объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о растрате и присвоение денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", следует из документов в распоряжении РИА Новости. "В связи с объявлением обвиняемого Захарова А.Ю. в международный розыск и принимая во внимание, что местонахождение его неизвестно, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого фио на основании ч. 5 ст. 108 УПК РФ рассмотрено судом в его отсутствие", - говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. Суд постановил арестовать его заочно. Из документов следует, что дело в отношении председателя лопнувшего банка" Интеркоммерц" Александра Бугаевского, председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&amp;Trade Inc" (ФИО и Трайд Инк) и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова возбуждено по факту присвоения денежных средств под видом погашения за счёт этого кредита, полученного в иностранном банке компанией "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) кредита, ( ч. 4 ст. 160 УК РФ.)
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финансы, банки, рф, "интеркоммерц"
Происшествия, Финансы, Банки, РФ, "Интеркоммерц"
08:58 26.07.2025
 
Бенифициара Zaira Invest&Trade заочно арестовали по делу "Интеркоммерц"

Бенифициара Zaira Invest&Trade Захарова объявили в международный розыск

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска банка "Интеркоммерц"
Вывеска банка Интеркоммерц - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Бенифициар Zaira Invest&Trade Inc Андрей Захаров объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о растрате и присвоение денег лопнувшего банка "Интеркоммерц", следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"В связи с объявлением обвиняемого Захарова А.Ю. в международный розыск и принимая во внимание, что местонахождение его неизвестно, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого фио на основании ч. 5 ст. 108 УПК РФ рассмотрено судом в его отсутствие", - говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
Суд постановил арестовать его заочно.
Из документов следует, что дело в отношении председателя лопнувшего банка" Интеркоммерц" Александра Бугаевского, председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" (ФИО и Трайд Инк) и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова возбуждено по факту присвоения денежных средств под видом погашения за счёт этого кредита, полученного в иностранном банке компанией "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) кредита, ( ч. 4 ст. 160 УК РФ.)
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