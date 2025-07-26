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Мишустин: инвесторы поверили в регионы Алтая
Мишустин: инвесторы поверили в регионы Алтая - 26.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин: инвесторы поверили в регионы Алтая
Инвесторы поверили в регионы Алтая, важно продолжить этот тренд и гарантировать условия для приходящего в эти регионы бизнеса, заявил глава правительства РФ... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Инвесторы поверили в регионы Алтая, важно продолжить этот тренд и гарантировать условия для приходящего в эти регионы бизнеса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Они обсудили, в том числе, вопросы развития туризма. Глава кабмина отметил, что сейчас региону важно создать все условия для построения современной и комфортной туристической инфраструктуры.
"Ну и, конечно, дать гарантии бизнесу, который сюда приходит. Вы обрадовали меня внебюджетными средствами, которые пришли (в регион - рег.). Инвестор поверил в Алтайский край и - рядом - в Республику Алтай. И очень важно продолжить этот тренд, гарантировать права собственности, гарантировать условия для инвесторов. Ну и развивать этот прекрасный край", - сказал Мишустин.
Губернатор Алтайского края в ходе встречи, говоря о результатах программы социально-экономического развития края на 2020-24 годы, сообщил, что региону за эти годы удалось привлечь 22 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций.
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туризм, бизнес, россия, алтай, рф, михаил мишустин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АЛТАЙ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин: инвесторы поверили в регионы Алтая
Мишустин: важно продолжить тренд и гарантировать условия для бизнеса на Алтае
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Инвесторы поверили в регионы Алтая, важно продолжить этот тренд и гарантировать условия для приходящего в эти регионы бизнеса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Они обсудили, в том числе, вопросы развития туризма. Глава кабмина отметил, что сейчас региону важно создать все условия для построения современной и комфортной туристической инфраструктуры.
"Ну и, конечно, дать гарантии бизнесу, который сюда приходит. Вы обрадовали меня внебюджетными средствами, которые пришли (в регион - рег.). Инвестор поверил в Алтайский край и - рядом - в Республику Алтай. И очень важно продолжить этот тренд, гарантировать права собственности, гарантировать условия для инвесторов. Ну и развивать этот прекрасный край", - сказал Мишустин.
Губернатор Алтайского края в ходе встречи, говоря о результатах программы социально-экономического развития края на 2020-24 годы, сообщил, что региону за эти годы удалось привлечь 22 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций.