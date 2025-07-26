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Число погибших при нападении на судебное управление в Иране возросло до 6
Число погибших при нападении на судебное управление в Иране возросло до 6 - 26.07.2025, ПРАЙМ
Число погибших при нападении на судебное управление в Иране возросло до 6
Количество погибших в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана возросло до 6, раненых – до 20, сообщает агентство IRIB. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T11:31+0300
2025-07-26T11:31+0300
2025-07-26T11:31+0300
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ТЕГЕРАН, 26 июл – ПРАЙМ. Количество погибших в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана возросло до 6, раненых – до 20, сообщает агентство IRIB. Ранее другое иранское агентство Tasnim сообщало о том, что в результате атаки 5 человек погибли, еще 13 были ранены. "Количество погибших возросло до 6, раненых до 20", — говорится в сообщении. Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц.
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общество , иран
Происшествия, Общество , ИРАН
Число погибших при нападении на судебное управление в Иране возросло до 6
IRIB: число погибших при нападении на судебное управление в Иране возросло до шести
ТЕГЕРАН, 26 июл – ПРАЙМ. Количество погибших в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана возросло до 6, раненых – до 20, сообщает агентство IRIB.
Ранее другое иранское агентство Tasnim сообщало о том, что в результате атаки 5 человек погибли, еще 13 были ранены.
"Количество погибших возросло до 6, раненых до 20", — говорится в сообщении.
Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц.
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