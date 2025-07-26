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СМИ: Сирия и Израиль обсудили сдерживание эскалации

СМИ: Сирия и Израиль обсудили сдерживание эскалации - 26.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Сирия и Израиль обсудили сдерживание эскалации

Делегации Сирии и Израиля обсудили в ходе встречи в Париже сдерживание эскалации на юге Сирии и возможность возвращения к соглашению 1974 года о разъединении,... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T15:31+0300

2025-07-26T15:31+0300

2025-07-26T15:32+0300

политика

сирия

израиль

париж

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КАИР, 26 июл - ПРАЙМ. Делегации Сирии и Израиля обсудили в ходе встречи в Париже сдерживание эскалации на юге Сирии и возможность возвращения к соглашению 1974 года о разъединении, сообщил сирийский телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на дипломатический источник. "Диалог делегации министерства иностранных дел и управления общей разведки (Сирии - ред.) с израильской стороной состоялся при посредничестве США и касался последних событий в сфере безопасности и сдерживания эскалации на юге Сирии", - заявил источник телеканала. Согласно источнику, окончательных соглашений на встрече достигнуто не было, стороны провели консультации с целью снижения напряженности и восстановления каналов связи. "На встрече была затронута возможность возобновления действия соглашения о разъединении сил при международных гарантиях", - добавил источник, подчеркнув, что сирийская делегация на встрече в Париже потребовала от Израиля вывода войск с позиций, которые он занял недавно. В воскресенье, 13 июля, появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. Израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду. В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.

https://1prime.ru/20250724/izrail-859900107.html

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сирия, израиль, париж