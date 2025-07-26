Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль не нашел доказательств регулярного хищения помощи ООН в Газе - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250726/izrail-859975780.html
Израиль не нашел доказательств регулярного хищения помощи ООН в Газе
Израиль не нашел доказательств регулярного хищения помощи ООН в Газе - 26.07.2025, ПРАЙМ
Израиль не нашел доказательств регулярного хищения помощи ООН в Газе
Израильские военные не нашли доказательств систематического хищения гуманитарной помощи ООН в секторе Газа представителями палестинского движения ХАМАС,... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T17:04+0300
2025-07-26T17:04+0300
общество
газа
израиль
оон
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95bb934e6eb57bc860b516d037d1dff0.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Израильские военные не нашли доказательств систематического хищения гуманитарной помощи ООН в секторе Газа представителями палестинского движения ХАМАС, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных израильских военных чиновников и еще два израильских источника, знакомых с этим вопросом. "Израильские военные так и не нашли доказательств того, что палестинская военизированная группировка систематически похищала помощь от ООН - крупнейшего поставщика чрезвычайной помощи в Газу на протяжении большей части войны", - сообщает издание. Источники заявили газете, что система доставки помощи ООН, которую критиковал Израиль, оказалась довольно эффективной для обеспечения жителей сектора Газа продовольствием. По словам источников издания, деятельность ООН по доставке помощи была относительно надежной и менее уязвимой для вмешательства ХАМАС, чем усилия многих других организаций. Дело в том, что ООН управляла своей собственной цепочкой поставок и распределяла помощь непосредственно внутри сектора Газа, пишет газета. При этом, по утверждению собеседников издания, ХАМАС действительно похищало помощь более мелких организаций, которые не всегда могли контролировать ее распределение на местах. Израильская армия в заявлении для газеты отметила, что случаи систематического использования "гуманитарной помощи для финансирования террористической деятельности" со стороны ХАМАС "хорошо задокументированы", но не стала оспаривать оценку, согласно которой нет доказательств регулярного хищения помощи ООН палестинским движением. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://1prime.ru/20250725/smi-859909858.html
газа
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_87a307c2316c1d559d52ee886e50109a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , газа, израиль, оон, new york times
Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, ООН, New York Times
17:04 26.07.2025
 
Израиль не нашел доказательств регулярного хищения помощи ООН в Газе

NYT: Израиль не нашел доказательств регулярного хищения помощи ООН в Газе

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Израильские военные не нашли доказательств систематического хищения гуманитарной помощи ООН в секторе Газа представителями палестинского движения ХАМАС, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных израильских военных чиновников и еще два израильских источника, знакомых с этим вопросом.
"Израильские военные так и не нашли доказательств того, что палестинская военизированная группировка систематически похищала помощь от ООН - крупнейшего поставщика чрезвычайной помощи в Газу на протяжении большей части войны", - сообщает издание.
Источники заявили газете, что система доставки помощи ООН, которую критиковал Израиль, оказалась довольно эффективной для обеспечения жителей сектора Газа продовольствием. По словам источников издания, деятельность ООН по доставке помощи была относительно надежной и менее уязвимой для вмешательства ХАМАС, чем усилия многих других организаций. Дело в том, что ООН управляла своей собственной цепочкой поставок и распределяла помощь непосредственно внутри сектора Газа, пишет газета.
При этом, по утверждению собеседников издания, ХАМАС действительно похищало помощь более мелких организаций, которые не всегда могли контролировать ее распределение на местах.
Израильская армия в заявлении для газеты отметила, что случаи систематического использования "гуманитарной помощи для финансирования террористической деятельности" со стороны ХАМАС "хорошо задокументированы", но не стала оспаривать оценку, согласно которой нет доказательств регулярного хищения помощи ООН палестинским движением.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
Флаги США
СМИ: конфликт Израиля и Ирана показал нехватку ракет-перехватчиков у США
Вчера, 09:01
 
ОбществоГазаИЗРАИЛЬООНNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала