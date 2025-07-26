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ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах" - 26.07.2025, ПРАЙМ
ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила высокопоставленного штабного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T18:06+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила высокопоставленного штабного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Али Абд аль-Кадера Исмаила, командира в штаб-квартире организации... "Хезболлах" в районе Бинт-Джбейль", - говорится в сообщении пресс-службы армии в Telegram-канале. По данным ЦАХАЛ, ликвидированный командир участвовал в попытках возродить "Хезболлах" в Бинт-Джбейле. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
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общество , ливан, израиль, тель-авив, оон
Политика, Общество , ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив, ООН
ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах"
Армия Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах"
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила высокопоставленного штабного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Али Абд аль-Кадера Исмаила, командира в штаб-квартире организации... "Хезболлах" в районе Бинт-Джбейль", - говорится в сообщении пресс-службы армии в Telegram-канале.
По данным ЦАХАЛ, ликвидированный командир участвовал в попытках возродить "Хезболлах" в Бинт-Джбейле.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
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