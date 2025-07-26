https://1prime.ru/20250726/izrail-859978545.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах" - 26.07.2025, ПРАЙМ

ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила высокопоставленного штабного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T18:06+0300

2025-07-26T18:06+0300

2025-07-26T18:06+0300

политика

общество

ливан

израиль

тель-авив

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859978223_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_7646dc9a5d1ed684f1cb69181fdb81fe.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила высокопоставленного штабного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Али Абд аль-Кадера Исмаила, командира в штаб-квартире организации... "Хезболлах" в районе Бинт-Джбейль", - говорится в сообщении пресс-службы армии в Telegram-канале. По данным ЦАХАЛ, ликвидированный командир участвовал в попытках возродить "Хезболлах" в Бинт-Джбейле. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

https://1prime.ru/20250726/izrail-859975780.html

ливан

израиль

тель-авив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ливан, израиль, тель-авив, оон