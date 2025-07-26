Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи для жителей Газы - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250726/izrail-859986502.html
Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи для жителей Газы
Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи для жителей Газы - 26.07.2025, ПРАЙМ
Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи для жителей Газы
Израиль возобновляет сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T22:36+0300
2025-07-26T22:36+0300
политика
общество
газа
израиль
ливан
тедрос адханом гебрейесус
оон
воз
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Израиль возобновляет сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на слова израильского чиновника сообщало о том, что поставки по воздуху гуманитарной помощи в сектор Газа возобновятся в ближайшее время. "Сегодня вечером (в субботу) ЦАХАЛ возобновит сброс гуманитарной помощи с воздуха в рамках текущих усилий по обеспечению и содействию предоставления помощи Газе", - говорится в публикации армии в Telegram-канале. Отмечается, что также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. "ЦАХАЛ готов вводить гуманитарные паузы в густонаселенных районах", - утверждает израильская армия. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://1prime.ru/20250726/oae-859985337.html
газа
израиль
ливан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0ac3eabc034bd7935244b1c3476805c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , газа, израиль, ливан, тедрос адханом гебрейесус, оон, воз
Политика, Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, Тедрос Адханом Гебрейесус, ООН, ВОЗ
22:36 26.07.2025
 
Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи для жителей Газы

ЦАХАЛ: Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи для жителей Газы

© flickr.com / fritzmbФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© flickr.com / fritzmb
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Израиль возобновляет сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на слова израильского чиновника сообщало о том, что поставки по воздуху гуманитарной помощи в сектор Газа возобновятся в ближайшее время.
"Сегодня вечером (в субботу) ЦАХАЛ возобновит сброс гуманитарной помощи с воздуха в рамках текущих усилий по обеспечению и содействию предоставления помощи Газе", - говорится в публикации армии в Telegram-канале.
Отмечается, что также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
"ЦАХАЛ готов вводить гуманитарные паузы в густонаселенных районах", - утверждает израильская армия.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Разрушения в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
В ОАЭ заявили о критическом ухудшении гуманитарной ситуации в Газе
22:12
 
ПолитикаОбществоГазаИЗРАИЛЬЛИВАНТедрос Адханом ГебрейесусООНВОЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала