https://1prime.ru/20250726/kambodzha--859971472.html
Камбоджийские снаряды упали на территорию Лаоса, заявили в Таиланде
Камбоджийские снаряды упали на территорию Лаоса, заявили в Таиланде - 26.07.2025, ПРАЙМ
Камбоджийские снаряды упали на территорию Лаоса, заявили в Таиланде
Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими войсками по Таиланду на одном из участков боестолкновений, упали на территорию соседнего Лаоса, заявил на... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:24+0300
2025-07-26T15:24+0300
2025-07-26T15:24+0300
политика
таиланд
камбоджа
лаос
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859863482_0:152:3017:1849_1920x0_80_0_0_28823adaa2ffe56a3892973ff86beae2.jpg
БАНГКОК, 26 июл - ПРАЙМ. Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими войсками по Таиланду на одном из участков боестолкновений, упали на территорию соседнего Лаоса, заявил на брифинге в Бангкоке глава пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари. "Камбоджийские дальнобойные снаряды, выпущенные в субботу в ходе столкновения таиландских и камбоджийских сил, упали на территории Лаоса", - сообщил генерал журналистам. Он добавил, что места падения снарядов в Лаосе были обнаружены и зафиксированы. "Это не очень похоже на случайность, случайно очень трудно так сильно промахнуться", - сказал Сувари. По его словам, граница Лаоса с Таиландом и Камбоджей находится не очень далеко от места столкновения, но и не настолько близко, чтобы случайно несколько раз подряд попасть по лаосской территории. "Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов", - добавил официальный представитель сухопутных войск, отметив, что обстрел лаосской территории мог быть провокацией камбоджийских военных, направленной на то, чтобы поссорить Таиланд с Лаосом. Границы Таиланда, Камбоджи и Лаоса сходятся в так называемый "изумрудный треугольник" в районе горного перевала Чонг Бок (камбоджийское название Мом Бей), в районе которого расположены несколько древних индуистских храмов эпохи кхмерской империи Ангкор (IX - XIV века). В районе перевала Чонг Бок идут наиболее интенсивные боестолкновения между таиландскими и камбоджийскими войсками. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://1prime.ru/20250726/tailand-859965923.html
таиланд
камбоджа
лаос
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859863482_174:0:2841:2000_1920x0_80_0_0_2fc23466e43c646aa2c61e7709122afd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, камбоджа, лаос, оон
Политика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, Лаос, ООН
Камбоджийские снаряды упали на территорию Лаоса, заявили в Таиланде
Генерал Сувари: камбоджийские снаряды упали на территорию соседнего Лаоса
БАНГКОК, 26 июл - ПРАЙМ. Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими войсками по Таиланду на одном из участков боестолкновений, упали на территорию соседнего Лаоса, заявил на брифинге в Бангкоке глава пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари.
"Камбоджийские дальнобойные снаряды, выпущенные в субботу в ходе столкновения таиландских и камбоджийских сил, упали на территории Лаоса", - сообщил генерал журналистам.
Он добавил, что места падения снарядов в Лаосе были обнаружены и зафиксированы.
"Это не очень похоже на случайность, случайно очень трудно так сильно промахнуться", - сказал Сувари.
По его словам, граница Лаоса с Таиландом и Камбоджей находится не очень далеко от места столкновения, но и не настолько близко, чтобы случайно несколько раз подряд попасть по лаосской территории.
"Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов", - добавил официальный представитель сухопутных войск, отметив, что обстрел лаосской территории мог быть провокацией камбоджийских военных, направленной на то, чтобы поссорить Таиланд с Лаосом.
Границы Таиланда, Камбоджи и Лаоса сходятся в так называемый "изумрудный треугольник" в районе горного перевала Чонг Бок (камбоджийское название Мом Бей), в районе которого расположены несколько древних индуистских храмов эпохи кхмерской империи Ангкор (IX - XIV века). В районе перевала Чонг Бок идут наиболее интенсивные боестолкновения между таиландскими и камбоджийскими войсками.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
Эксперт объяснил, почему Таиланду не выгодна война с Камбоджей