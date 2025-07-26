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Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги - 26.07.2025, ПРАЙМ
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T23:51+0300
2025-07-26T23:51+0300
происшествия
общество
харьков
харьковская область
рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. "В Харькове взрыв", - написал мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на территории Харьковской и Сумской области. В Харьковской области сигнал был объявлен около получаса назад, в Сумской - более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков
харьковская область
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общество , харьков, харьковская область, рф, дмитрий песков, всу
Происшествия, Общество , ХАРЬКОВ, Харьковская область, РФ, Дмитрий Песков, ВСУ
23:51 26.07.2025
 
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© Фото : Unsplash/Lina
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области.
"В Харькове взрыв", - написал мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на территории Харьковской и Сумской области. В Харьковской области сигнал был объявлен около получаса назад, в Сумской - более трех часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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ПроисшествияОбществоХАРЬКОВХарьковская областьРФДмитрий ПесковВСУ
 
 
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