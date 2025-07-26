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Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги - 26.07.2025, ПРАЙМ

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T23:51+0300

2025-07-26T23:51+0300

2025-07-26T23:51+0300

происшествия

общество

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. "В Харькове взрыв", - написал мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на территории Харьковской и Сумской области. В Харьковской области сигнал был объявлен около получаса назад, в Сумской - более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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харьковская область

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общество , харьков, харьковская область, рф, дмитрий песков, всу