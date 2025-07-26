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Спецоперация на Украине не будет остановлена, заявил Косачев

Спецоперация на Украине не будет остановлена, заявил Косачев - 26.07.2025, ПРАЙМ

Спецоперация на Украине не будет остановлена, заявил Косачев

Спецоперация России на Украине не будет остановлена из-за каких-либо ультиматумов, в том числе, президента США Дональда Трампа, заявил вице-спикер Совфеда... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T00:25+0300

2025-07-26T00:25+0300

2025-07-26T00:25+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Спецоперация России на Украине не будет остановлена из-за каких-либо ультиматумов, в том числе, президента США Дональда Трампа, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов. СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми для решения своих задач. Может быть, и будет достигнута какая-то договоренность, но это точно произойдет не по требованию Дональда Трампа", - сказал Косачев в интервью aif.ru. Сенатор также назвал Трампа очень решительным человеком, который стремится к "конкретному, осязаемому результату". "Он производит впечатление человека, который мыслит реалистично и готов свою позицию корректировать, если понимает, что изначальную цель достигнуть затруднительно или вообще невозможно. Поэтому я бы сейчас не стал прогнозировать, что произойдет после истечения этих 50 дней. Возможно всё. Но ещё раз повторяю: летопись конфликта пишется на поле боя, а не в столицах третьих стран", - констатировал парламентарий. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, мировая экономика, сша, москва, запад, дональд трамп, константин косачев