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Загрузка крымских курортов превысила 74 процента
Загрузка крымских курортов превысила 74 процента - 26.07.2025, ПРАЙМ
Загрузка крымских курортов превысила 74 процента
Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:30+0300
2025-07-26T15:30+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - ПРАЙМ. Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%", - сказал Константинов. По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь. "Средний уровень бронирования отелей и санаториев на август - 66%, на сентябрь - 53% и продолжает расти", - сказал Константинов.
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туризм, бизнес, россия
Загрузка крымских курортов превысила 74 процента
Константинов: загрузка крымских курортов превысила 74 процента
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - ПРАЙМ. Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%", - сказал Константинов.
По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь.
"Средний уровень бронирования отелей и санаториев на август - 66%, на сентябрь - 53% и продолжает расти", - сказал Константинов.
Задерживается отправление нескольких пассажирских поездов в Крым