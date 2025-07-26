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Платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России

Платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России - 26.07.2025, ПРАЙМ

Платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России

Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T12:44+0300

2025-07-26T12:44+0300

2025-07-26T12:44+0300

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СТАМБУЛ, 26 июл - ПРАЙМ. Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе. В начале июля в пресс-службе платежной системы сообщали, что все финансовые функции платежной системы Letim доступны, но доставка пластиковых карт была временно недоступна в России. "Доставка (пластиковых карт - ред.) по России работает, оформить заказ можно в приложении", - ответили на запрос в пресс-службе. Там отметили, что доставка занимает от четырех до семи рабочих дней. Приложение Letim - это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.

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туризм, бизнес, россия, турция