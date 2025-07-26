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Платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России - 26.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250726/letim--859968436.html
Платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России
Платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России - 26.07.2025, ПРАЙМ
Платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России
Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T12:44+0300
2025-07-26T12:44+0300
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СТАМБУЛ, 26 июл - ПРАЙМ. Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе. В начале июля в пресс-службе платежной системы сообщали, что все финансовые функции платежной системы Letim доступны, но доставка пластиковых карт была временно недоступна в России. "Доставка (пластиковых карт - ред.) по России работает, оформить заказ можно в приложении", - ответили на запрос в пресс-службе. Там отметили, что доставка занимает от четырех до семи рабочих дней. Приложение Letim - это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.
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туризм, бизнес, россия, турция
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
12:44 26.07.2025
 
Платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России

Популярная в Турции Letim возобновила доставку пластиковых карт по России

© fotolia.com / Valerie Potapova%Пластиковая карта
%Пластиковая карта - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© fotolia.com / Valerie Potapova
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СТАМБУЛ, 26 июл - ПРАЙМ. Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В начале июля в пресс-службе платежной системы сообщали, что все финансовые функции платежной системы Letim доступны, но доставка пластиковых карт была временно недоступна в России.
"Доставка (пластиковых карт - ред.) по России работает, оформить заказ можно в приложении", - ответили на запрос в пресс-службе. Там отметили, что доставка занимает от четырех до семи рабочих дней.
Приложение Letim - это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.
Турецкие лиры
Посольство не получало обращений от россиян по платежной системе Letim
2 июля, 10:13
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
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