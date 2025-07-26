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В Магадане стартовал чемпионат по промывке золота

В Магадане стартовал чемпионат по промывке золота - 26.07.2025, ПРАЙМ

В Магадане стартовал чемпионат по промывке золота

Первые 20 участников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья приступили к промывке золота на чемпионате "Старательский фарт", который стартовал в... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T02:46+0300

2025-07-26T02:46+0300

2025-07-26T02:46+0300

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МАГАДАН, 26 июл - ПРАЙМ. Первые 20 участников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья приступили к промывке золота на чемпионате "Старательский фарт", который стартовал в Магадане, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль "Старательский фарт" проводят в Магадане в девятый раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка, намывший максимальное количество драгоценного металла за 15 минут получает приз в один миллион рублей. "Участвуют 60 человек, все они жители разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Опыт в промывке золота есть лишь у некоторых. Сейчас им нужно на скорость промыть песок с одного из золотых месторождений региона. Победит самый удачливый, ему достанется миллион рублей" , - сообщил РИА Новости представитель оргкомитета чемпионата. Он добавил, что свой приз получат и зрители. После промывки для них разыграют автомобиль. На полях соревнований проводят также кулинарный фестиваль и ярмарку товаров местных производителей.

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бизнес, россия, магадан