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МАК не зафиксировал отказов систем упавшего под Тындой Ан-24
МАК не зафиксировал отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 - 26.07.2025, ПРАЙМ
МАК не зафиксировал отказов систем упавшего под Тындой Ан-24
Отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 до момента столкновения самолёта с землей, предварительно, не зафиксировано, сообщили в Межгосударственном авиационном... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T11:15+0300
2025-07-26T11:15+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 до момента столкновения самолёта с землей, предварительно, не зафиксировано, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). "Проводится анализ записи. До момента столкновения самолёта с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано", - сообщили в МАК. Там добавили, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой в Тынде провел оперативное совещание с членами комиссии МАК по расследованию авиационного происшествия с Ан-24. Обсуждены предварительные данные авиационного события, выработаны меры и алгоритм действий. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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технологии, россия, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов, межгосударственный авиационный комитет, ск рф
Происшествия, Технологии, РОССИЯ, Тында, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов, Межгосударственный авиационный комитет, СК РФ
МАК не зафиксировал отказов систем упавшего под Тындой Ан-24
МАК: отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 до столкновения с землей не зафиксировано
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 до момента столкновения самолёта с землей, предварительно, не зафиксировано, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
"Проводится анализ записи. До момента столкновения самолёта с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано", - сообщили в МАК.
Там добавили, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой в Тынде провел оперативное совещание с членами комиссии МАК по расследованию авиационного происшествия с Ан-24. Обсуждены предварительные данные авиационного события, выработаны меры и алгоритм действий.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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