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Мерц анонсировал "шаги" в ближневосточной политике - 26.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250726/merts-859970534.html
Мерц анонсировал "шаги" в ближневосточной политике
Мерц анонсировал "шаги" в ближневосточной политике - 26.07.2025, ПРАЙМ
Мерц анонсировал "шаги" в ближневосточной политике
Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T14:54+0300
2025-07-26T14:54+0300
политика
германия
франция
великобритания
эммануэль макрон
фридрих мерц
кир стармер
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц. "Полная согласованность с (президентом Франции – ред.) Эммануэлем Макроном и (британским премьером – ред.) Киром Стармером. Сегодня утром мы согласовали наш курс в ближневосточной политике в совместном телефонном разговоре. В следующие дни мы в очень тесной координации предпримем следующие шаги", - написал канцлер в социальной сети X. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина. В свою очередь, Стармер сообщил, что работает с ближайшими союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть признание Государства Палестина.
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германия, франция, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, оон
Политика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, ООН
14:54 26.07.2025
 
Мерц анонсировал "шаги" в ближневосточной политике

Мерц: Германия, Франция и Британия предпримут шаги в ближневосточной политике

© CC BY 2.0 / European People's PartyКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Полная согласованность с (президентом Франции – ред.) Эммануэлем Макроном и (британским премьером – ред.) Киром Стармером. Сегодня утром мы согласовали наш курс в ближневосточной политике в совместном телефонном разговоре. В следующие дни мы в очень тесной координации предпримем следующие шаги", - написал канцлер в социальной сети X.
В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина. В свою очередь, Стармер сообщил, что работает с ближайшими союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть признание Государства Палестина.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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ПолитикаГЕРМАНИЯФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЭммануэль МакронФридрих МерцКир СтармерООН
 
 
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