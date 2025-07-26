https://1prime.ru/20250726/merts-859970534.html

Мерц анонсировал "шаги" в ближневосточной политике

Мерц анонсировал "шаги" в ближневосточной политике - 26.07.2025, ПРАЙМ

Мерц анонсировал "шаги" в ближневосточной политике

Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T14:54+0300

2025-07-26T14:54+0300

2025-07-26T14:54+0300

политика

германия

франция

великобритания

эммануэль макрон

фридрих мерц

кир стармер

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Германия, Франция и Великобритания в "очень тесной координации" предпримут "шаги" в ближневосточной политике в течение следующих дней, пообещал в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц. "Полная согласованность с (президентом Франции – ред.) Эммануэлем Макроном и (британским премьером – ред.) Киром Стармером. Сегодня утром мы согласовали наш курс в ближневосточной политике в совместном телефонном разговоре. В следующие дни мы в очень тесной координации предпримем следующие шаги", - написал канцлер в социальной сети X. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. После этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признать Государство Палестина. В свою очередь, Стармер сообщил, что работает с ближайшими союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть признание Государства Палестина.

https://1prime.ru/20250722/merts-859789734.html

германия

франция

великобритания

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германия, франция, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, оон