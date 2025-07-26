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Россия продолжит выстраивать партнерство с Африкой, заявили в МИД

Россия продолжит выстраивать партнерство с Африкой, заявили в МИД - 26.07.2025, ПРАЙМ

Россия продолжит выстраивать партнерство с Африкой, заявили в МИД

Россия продолжить выстраивать партнерские отношения с Африкой и продвигаться к интеграционному контуру на базе большого Евразийского партнерства, заявил... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T13:42+0300

2025-07-26T13:42+0300

2025-07-26T13:42+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россия продолжить выстраивать партнерские отношения с Африкой и продвигаться к интеграционному контуру на базе большого Евразийского партнерства, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Продолжим выстраивать партнерство России с Африкой, продвигаться к интеграционному контуру на базе Большого Евразийского партнерства. Для решения проблем развития пригодятся наработки прошлогоднего Казанского саммита БРИКС и саммита этого года в Бразилии по запуску расчетных, биржевых и перестраховочных механизмов, а также платформенной инфраструктуры для содействия росту и привлечению инвестиций", - сказал он, выступая в ЮАР для участия в заседаниях Группы двадцати по вопросам развития. Он отметил, что сейчас очевидно перераспределение экономических сил в мире. "Страны с формирующимися рынками, представляющие Глобальный Юг, утверждаются в качестве ключевых источников роста, промышленного развития и инноваций. Эти процессы наталкиваются на намеренно создаваемые преграды, включая недобросовестную конкуренцию, подавление национального суверенитета, политически мотивированные санкции, угрожающие целостности мировой экономики и рынков", - сказал дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД РФ. 24-25 июля в Скукузе (ЮАР) состоялась министерская встреча "Группы двадцати" по развитию, которая открыла серию мероприятий подобного уровня в рамках текущего председательства ЮАР в данном форуме. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. По итогам встречи приняты министерская декларация и два призыва к действиям – в области борьбы с незаконными финансовыми потоками и в сфере обеспечения социальной защиты.

https://1prime.ru/20250707/yuar-859242862.html

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