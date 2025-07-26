https://1prime.ru/20250726/minfin--859966114.html
Минфин и Минтранс проработают финансирование на обновление транспорта
Минфин и Минтранс проработают финансирование на обновление транспорта - 26.07.2025, ПРАЙМ
Минфин и Минтранс проработают финансирование на обновление транспорта
Минфин и Минтранс в бюджете на 2026-2028 гг должны проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта, сообщила... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T10:46+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минфин и Минтранс в бюджете на 2026-2028 гг должны проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минфину и Минтрансу поручено при формировании федерального бюджета на 2026–2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноимённого федерального проекта и мероприятия федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении. Доклад о результатах работы в Правительстве ожидают не позднее 1 сентября.
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бизнес, рф, михаил мишустин, минфин
Экономика, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин, Минфин
Минфин и Минтранс проработают финансирование на обновление транспорта
Минфин и Минтранс проработают финансирование на обновление общественного транспорта
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минфин и Минтранс в бюджете на 2026-2028 гг должны проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта, сообщила пресс-служба кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
"Минфину и Минтрансу поручено при формировании федерального бюджета на 2026–2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноимённого федерального проекта и мероприятия федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.
Доклад о результатах работы в Правительстве ожидают не позднее 1 сентября.
Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса