https://1prime.ru/20250726/mintrans--859965195.html

Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы

Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы - 26.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы

Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T10:07+0300

2025-07-26T10:07+0300

2025-07-26T10:07+0300

экономика

технологии

россия

рф

михаил мишустин

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтрансу и Минцифры до 15 декабря предстоит доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учётом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250723/mintrans-859815491.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, михаил мишустин, минцифры