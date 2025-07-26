https://1prime.ru/20250726/mintrans--859965195.html
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы - 26.07.2025, ПРАЙМ
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы
Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T10:07+0300
2025-07-26T10:07+0300
2025-07-26T10:07+0300
экономика
технологии
россия
рф
михаил мишустин
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтрансу и Минцифры до 15 декабря предстоит доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учётом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250723/mintrans-859815491.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2ad5a69cc6acb83a9b0284acfe0df5fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, михаил мишустин, минцифры
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минцифры
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы
Мишустин поручил доработать концепцию Национальной цифровой логистической платформы
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
"Минтрансу и Минцифры до 15 декабря предстоит доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учётом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек", - говорится в сообщении.
Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе