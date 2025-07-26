https://1prime.ru/20250726/mintrans-859965766.html

Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса

Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса - 26.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу к 28 ноября представить в кабмин концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T10:30+0300

2025-07-26T10:30+0300

2025-07-26T10:30+0300

экономика

бизнес

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу к 28 ноября представить в кабмин концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтрансу поставлена задача к 28 ноября представить в правительство концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации до 2035 года", - говорится в сообщении. Ещё одно поручение дано Минтрансу и Минэкономразвития, до первого октября им предстоит провести оценку и анализ производительности труда в транспортной отрасли и сформировать комплекс дополнительных мер по повышению производительности труда, обеспечивающий достижение отраслью не менее чем пятого места по производительности труда среди отраслей российской экономики к 2030 году.

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бизнес, россия, рф, михаил мишустин