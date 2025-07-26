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Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы

Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы - 26.07.2025, ПРАЙМ

Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы

Первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T21:04+0300

2025-07-26T21:04+0300

2025-07-26T21:04+0300

здоровье

общество

минздрав

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона препаратов, сообщили в Минздраве. "В регионы поступают первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом сезоне. В рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) до конца ноября в российские регионы поступят 70,6 миллиона препаратов", - говорится в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ. Уточняется, что они содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными для нового осенне-зимнего сезона антигенами. "В июле и августе в медицинские учреждения поступят первые партии четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри". Всего будет поставлено 14,1 миллиона доз этого препарата. Также поступят трехвалентные вакцины "Совигрипп" и "Флю-М", - добавили в Минздраве.

https://1prime.ru/20250626/minselkhoz-858926588.html

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здоровье, общество , минздрав