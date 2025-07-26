https://1prime.ru/20250726/mishustin--859965361.html

Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России

Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России - 26.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T10:15+0300

2025-07-26T10:15+0300

2025-07-26T10:15+0300

экономика

россия

технологии

рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Председатель правительства Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Такую задачу глава кабмина поставил Минтрансу по итогам стратегической сессии, посвящённой этому направлению. Работу необходимо завершить к 1 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250726/mintrans--859965195.html

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россия, технологии, рф, михаил мишустин