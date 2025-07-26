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Мишустин призвал развивать туризм на Алтае

Мишустин призвал развивать туризм на Алтае - 26.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал развивать туризм на Алтае

Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

туризм

бизнес

россия

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михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко. Премьер побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. В числе других вопросов они обсудили и развитие туристической инфраструктуры. "Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края. Мне кажется, здесь очень важно на сегодняшний день создать все условия для построения современной, комфортной инфраструктуры", - сказал Мишустин. Премьер в ходе встречи отметил, что Алтайский край славится своей природой. Он попросил Томенко рассказать, что делает регион для развития инфраструктуры для путешественников, в том числе используя механизмы, которые предоставляет в этой сфере государство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, рф, михаил мишустин