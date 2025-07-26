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Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае - 26.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
туризм
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко.
Премьер побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. В числе других вопросов они обсудили и развитие туристической инфраструктуры.
"Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края. Мне кажется, здесь очень важно на сегодняшний день создать все условия для построения современной, комфортной инфраструктуры", - сказал Мишустин.
Премьер в ходе встречи отметил, что Алтайский край славится своей природой. Он попросил Томенко рассказать, что делает регион для развития инфраструктуры для путешественников, в том числе используя механизмы, которые предоставляет в этой сфере государство.
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туризм, бизнес, россия, рф, михаил мишустин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
Мишустин: туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтая
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко.
Премьер побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. В числе других вопросов они обсудили и развитие туристической инфраструктуры.
"Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края. Мне кажется, здесь очень важно на сегодняшний день создать все условия для построения современной, комфортной инфраструктуры", - сказал Мишустин.
Премьер в ходе встречи отметил, что Алтайский край славится своей природой. Он попросил Томенко рассказать, что делает регион для развития инфраструктуры для путешественников, в том числе используя механизмы, которые предоставляет в этой сфере государство.