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Мишустин попросил Томенко лично контролировать развитие больницы в Барнауле

Мишустин попросил Томенко лично контролировать развитие больницы в Барнауле - 26.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин попросил Томенко лично контролировать развитие больницы в Барнауле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где должен быть создан новый хирургический корпус. Глава правительства встретился с Томенко во время поездки в Республику Алтай. Мишустин спросил главу региона о развитии медучреждений. Речь, в частности, шла об Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в Барнауле. Губернатор рассказал, как продвигается строительство нового хирургического отделения и капитальный ремонт инфекционного корпуса этой больницы. "Конечно, все планы должны быть реализованы в срок. Прошу вас держать строительство такого рода объектов на личном контроле", - обратился Мишустин к главе региона, выслушав доклад.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, рф, михаил мишустин