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Мишустин попросил Томенко лично контролировать развитие больницы в Барнауле
Мишустин попросил Томенко лично контролировать развитие больницы в Барнауле - 26.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин попросил Томенко лично контролировать развитие больницы в Барнауле
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где должен быть создан новый хирургический корпус.
Глава правительства встретился с Томенко во время поездки в Республику Алтай. Мишустин спросил главу региона о развитии медучреждений. Речь, в частности, шла об Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в Барнауле.
Губернатор рассказал, как продвигается строительство нового хирургического отделения и капитальный ремонт инфекционного корпуса этой больницы.
"Конечно, все планы должны быть реализованы в срок. Прошу вас держать строительство такого рода объектов на личном контроле", - обратился Мишустин к главе региона, выслушав доклад.
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бизнес, россия, рф, михаил мишустин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин попросил Томенко лично контролировать развитие больницы в Барнауле
Мишустин попросил Томенко лично контролировать развитие детской больницы в Барнауле
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где должен быть создан новый хирургический корпус.
Глава правительства встретился с Томенко во время поездки в Республику Алтай. Мишустин спросил главу региона о развитии медучреждений. Речь, в частности, шла об Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в Барнауле.
Губернатор рассказал, как продвигается строительство нового хирургического отделения и капитальный ремонт инфекционного корпуса этой больницы.
"Конечно, все планы должны быть реализованы в срок. Прошу вас держать строительство такого рода объектов на личном контроле", - обратился Мишустин к главе региона, выслушав доклад.