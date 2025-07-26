https://1prime.ru/20250726/mishustin-859960915.html
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта - 26.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта
Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
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туризм
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михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко.
Глава правительства побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. Среди других вопросов они обсудили развитие туристической инфраструктуры, обеспечение удобной логистики и комфортного проживания для туристов. Речь шла, в том числе, о реконструкции Чуйского тракта.
"Мы решили продолжать строительство, советовались с президентом, он дал такое поручение. И пятилетний срок есть для того, чтобы реконструировать Чуйский тракт по новым технологиям", - отметил Мишустин.
Он попросил Томенко подробно рассказать, как идут работы на этой дороге, один из участков которой проходит через Алтайский край.
"Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал, в том числе, Алтайского края", - подчеркнул премьер.
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россия, бизнес, туризм, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Туризм, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта
Мишустин: модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтая
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко.
Глава правительства побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. Среди других вопросов они обсудили развитие туристической инфраструктуры, обеспечение удобной логистики и комфортного проживания для туристов. Речь шла, в том числе, о реконструкции Чуйского тракта.
"Мы решили продолжать строительство, советовались с президентом, он дал такое поручение. И пятилетний срок есть для того, чтобы реконструировать Чуйский тракт по новым технологиям", - отметил Мишустин.
Он попросил Томенко подробно рассказать, как идут работы на этой дороге, один из участков которой проходит через Алтайский край.
"Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал, в том числе, Алтайского края", - подчеркнул премьер.