Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250726/mishustin-859960915.html
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта - 26.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта
Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
россия
бизнес
туризм
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859960915.jpg?1753501647
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко. Глава правительства побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. Среди других вопросов они обсудили развитие туристической инфраструктуры, обеспечение удобной логистики и комфортного проживания для туристов. Речь шла, в том числе, о реконструкции Чуйского тракта. "Мы решили продолжать строительство, советовались с президентом, он дал такое поручение. И пятилетний срок есть для того, чтобы реконструировать Чуйский тракт по новым технологиям", - отметил Мишустин. Он попросил Томенко подробно рассказать, как идут работы на этой дороге, один из участков которой проходит через Алтайский край. "Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал, в том числе, Алтайского края", - подчеркнул премьер.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, туризм, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Туризм, РФ, Михаил Мишустин
06:47 26.07.2025
 
Мишустин рассказал о модернизации Чуйского тракта

Мишустин: модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко.
Глава правительства побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. Среди других вопросов они обсудили развитие туристической инфраструктуры, обеспечение удобной логистики и комфортного проживания для туристов. Речь шла, в том числе, о реконструкции Чуйского тракта.
"Мы решили продолжать строительство, советовались с президентом, он дал такое поручение. И пятилетний срок есть для того, чтобы реконструировать Чуйский тракт по новым технологиям", - отметил Мишустин.
Он попросил Томенко подробно рассказать, как идут работы на этой дороге, один из участков которой проходит через Алтайский край.
"Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал, в том числе, Алтайского края", - подчеркнул премьер.
 
РОССИЯБизнесТуризмРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала