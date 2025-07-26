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Мишустин отметил развитие модульных средств размещения для туристов - 26.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин отметил развитие модульных средств размещения для туристов
Мишустин отметил развитие модульных средств размещения для туристов - 26.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил развитие модульных средств размещения для туристов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
бизнес
россия
экономика
рф
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае. Премьер встретился с главой региона Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Губернатор представил ему презентацию о социально-экономических показателях региона и рассказал, в том числе, о планах развития туристической инфраструктуры. "Очень здорово, что создание модульных некапитальных средств размещения сегодня у вас такое очень активно развивающееся направление. И технопарки, и возможности, вы сказали, комплексного развития территорий - это все дает синергию привлечения сюда как новых жителей, так и туристов, тех, кто приедет, проведет свой отпуск в Алтайском крае", - отметил Мишустин.
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бизнес, россия, рф, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Михаил Мишустин
06:47 26.07.2025
 
Мишустин отметил развитие модульных средств размещения для туристов

Мишустин отметил активное развитие модульных средств размещения для туристов на Алтае

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае.
Премьер встретился с главой региона Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Губернатор представил ему презентацию о социально-экономических показателях региона и рассказал, в том числе, о планах развития туристической инфраструктуры.
"Очень здорово, что создание модульных некапитальных средств размещения сегодня у вас такое очень активно развивающееся направление. И технопарки, и возможности, вы сказали, комплексного развития территорий - это все дает синергию привлечения сюда как новых жителей, так и туристов, тех, кто приедет, проведет свой отпуск в Алтайском крае", - отметил Мишустин.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМихаил Мишустин
 
 
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