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Мишустин отметил развитие модульных средств размещения для туристов

Мишустин отметил развитие модульных средств размещения для туристов - 26.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил развитие модульных средств размещения для туристов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

бизнес

россия

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михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае. Премьер встретился с главой региона Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Губернатор представил ему презентацию о социально-экономических показателях региона и рассказал, в том числе, о планах развития туристической инфраструктуры. "Очень здорово, что создание модульных некапитальных средств размещения сегодня у вас такое очень активно развивающееся направление. И технопарки, и возможности, вы сказали, комплексного развития территорий - это все дает синергию привлечения сюда как новых жителей, так и туристов, тех, кто приедет, проведет свой отпуск в Алтайском крае", - отметил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, рф, михаил мишустин