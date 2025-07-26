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Мишустин оценил динамику развития Алтайского края

Мишустин оценил динамику развития Алтайского края - 26.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил динамику развития Алтайского края

Динамика показателей социально-экономического развития Алтайского края радует, прогресс есть по всем основным направлениям, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

экономика

россия

рф

михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Динамика показателей социально-экономического развития Алтайского края радует, прогресс есть по всем основным направлениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой региона Виктором Томенко. Глава кабмина побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. Томенко представил премьеру презентацию с цифрами по основным экономическим показателям. Также он рассказал о результатах реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. Губернатор отметил, что в рамках программы за эти пять лет планировалось привлечь 4,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций, а удалось привлечь 22 миллиарда. "Очень важно: вы по самым основным пунктам прошлись, по которым мы как раз и измеряем развитие регионов. В первую очередь это рост ВРП, второе - это привлечение инвестиций, создание рабочих мест и, конечно, рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Здесь везде есть прогресс", - подчеркнул Мишустин. Он упомянул о своей предыдущей встрече с главой края, на которой ставился вопрос о привлечении внебюджетных инвестиций. "Вы меня, честно, обрадовали цифрой - это 22 миллиарда рублей. И плюс 6 тысяч рабочих мест, которые созданы, это очень важно", - сказал глава кабмина. По его словам, развитие туризма в Алтайском крае и в соседней Республике Алтай сейчас также дает возможность привлечь инвестиции. "Я уже сказал вам, что меня обрадовали цифры: внебюджетные инвестиции больше 22 миллиардов рублей, 6 тысяч рабочих мест, рост ВРП идет и реально располагаемых денежных доходов населения. Но что самое важное, создается новая инфраструктура, которая привлекает туристов", - заявил Мишустин.

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россия, рф, михаил мишустин