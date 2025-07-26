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СМИ: киевляне вышли на митинг против ограничения антикоррупционных органов
СМИ: киевляне вышли на митинг против ограничения антикоррупционных органов - 26.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: киевляне вышли на митинг против ограничения антикоррупционных органов
Киевляне собираются на очередной митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине, сообщило в субботу вечером местное издание "Украинская правда". | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T20:19+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Киевляне собираются на очередной митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине, сообщило в субботу вечером местное издание "Украинская правда". "В Киеве люди собираются на очередную мирную акцию протеста против скандального закона №12414 (закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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общество , украина, киев, владимир зеленский, рада, сбу
Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Рада, СБУ
СМИ: киевляне вышли на митинг против ограничения антикоррупционных органов
"Украинская правда": в Киеве проходит митинг против ограничения антикоррупционных органов
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Киевляне собираются на очередной митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине, сообщило в субботу вечером местное издание "Украинская правда".
"В Киеве люди собираются на очередную мирную акцию протеста против скандального закона №12414 (закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся