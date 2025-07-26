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Каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными

Каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными - 26.07.2025, ПРАЙМ

Каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными

Каждый пятый владелец питомца из Москвы готов платить более 150 тысяч рублей за курс работы с зоопсихологом и свыше 10 тысяч рублей в сутки за услуги зоонянь и... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T07:47+0300

2025-07-26T07:47+0300

2025-07-26T07:47+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Каждый пятый владелец питомца из Москвы готов платить более 150 тысяч рублей за курс работы с зоопсихологом и свыше 10 тысяч рублей в сутки за услуги зоонянь и зоогостиниц, в среднем по России траты на услуги по уходу за домашними животными в 2025 году выросли втрое, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Согласно опросу, обращения к специалистам по поведенческим проблемам животных выросли почти вдвое. В этом году владельцы чаще всего обращаются к специалистам по вопросам агрессии у собак, тревожности у кошек и нарушений адаптации после переезда. Средний чек в категории "уход и комфорт домашних питомцев" вырос в три раза", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи владельцев животных, из которых 47% проживает в Москве. "Наиболее активно стали тратить деньги на комфорт четвероногих жители Москвы. Так, 18% опрошенных москвичей признались, что готовы платить свыше 150 тысяч рублей за курс с зоопсихологом и свыше 10 тысяч рублей в сутки за услуги профессиональных зоонянь и зоогостиниц", - добавили аналитики. При этом в прошлом году россияне были готовы платить до четырех тысяч рублей за услуги зоонянь и до 4,7 тысячи рублей за пребывание животных в зоогостинице, следует из исследования. Вместе с тем, за одно занятие с зоопсихологом они согласились бы отдать до 2,5 тысячи рублей. По данным исследователей, в первом полугодии количество заказов, связанных с услугами зоонянь, выросло почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего к ним обращаются в Москве, где спрос ну услугу вырос почти в три раза, а также в Санкт-Петербурге и Казани. Кроме того, на треть увеличилось количество запросов на специалистов для экзотических животных, в том числе диких кошек, волкособов, белок, бурундуков и енотов. "Также популярность набирают зоогостиницы. В 2024 году к услугам зоогостиниц прибегали лишь 18% опрошенных - преимущественно, это владельцы кошек и собак мелких пород. В этом году ... к подобного рода передержкам на постоянной основе обращаются 34% опрошенных владельцев животных, среди которых значительная часть владельцев собак крупных пород", - поделились аналитики, подчеркнув, что среднее время пребывания животного в гостинице увеличилось с чуть менее двух суток до свыше трех суток. Больше всего на услуги, связанные с обеспечением комфорта животных, тратятся представители поколения зумеров, которые родились в период с середины 1990-х годов по начало 2010-х годов, заключается в материалах.

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бизнес, россия, общество , москва, санкт-петербург, казань