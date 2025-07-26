Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250726/moskvich-859961612.html
Каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными
Каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными - 26.07.2025, ПРАЙМ
Каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными
Каждый пятый владелец питомца из Москвы готов платить более 150 тысяч рублей за курс работы с зоопсихологом и свыше 10 тысяч рублей в сутки за услуги зоонянь и... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T07:47+0300
2025-07-26T07:47+0300
бизнес
россия
общество
москва
санкт-петербург
казань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859961612.jpg?1753505270
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Каждый пятый владелец питомца из Москвы готов платить более 150 тысяч рублей за курс работы с зоопсихологом и свыше 10 тысяч рублей в сутки за услуги зоонянь и зоогостиниц, в среднем по России траты на услуги по уходу за домашними животными в 2025 году выросли втрое, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Согласно опросу, обращения к специалистам по поведенческим проблемам животных выросли почти вдвое. В этом году владельцы чаще всего обращаются к специалистам по вопросам агрессии у собак, тревожности у кошек и нарушений адаптации после переезда. Средний чек в категории "уход и комфорт домашних питомцев" вырос в три раза", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи владельцев животных, из которых 47% проживает в Москве. "Наиболее активно стали тратить деньги на комфорт четвероногих жители Москвы. Так, 18% опрошенных москвичей признались, что готовы платить свыше 150 тысяч рублей за курс с зоопсихологом и свыше 10 тысяч рублей в сутки за услуги профессиональных зоонянь и зоогостиниц", - добавили аналитики. При этом в прошлом году россияне были готовы платить до четырех тысяч рублей за услуги зоонянь и до 4,7 тысячи рублей за пребывание животных в зоогостинице, следует из исследования. Вместе с тем, за одно занятие с зоопсихологом они согласились бы отдать до 2,5 тысячи рублей. По данным исследователей, в первом полугодии количество заказов, связанных с услугами зоонянь, выросло почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего к ним обращаются в Москве, где спрос ну услугу вырос почти в три раза, а также в Санкт-Петербурге и Казани. Кроме того, на треть увеличилось количество запросов на специалистов для экзотических животных, в том числе диких кошек, волкособов, белок, бурундуков и енотов. "Также популярность набирают зоогостиницы. В 2024 году к услугам зоогостиниц прибегали лишь 18% опрошенных - преимущественно, это владельцы кошек и собак мелких пород. В этом году ... к подобного рода передержкам на постоянной основе обращаются 34% опрошенных владельцев животных, среди которых значительная часть владельцев собак крупных пород", - поделились аналитики, подчеркнув, что среднее время пребывания животного в гостинице увеличилось с чуть менее двух суток до свыше трех суток. Больше всего на услуги, связанные с обеспечением комфорта животных, тратятся представители поколения зумеров, которые родились в период с середины 1990-х годов по начало 2010-х годов, заключается в материалах.
москва
санкт-петербург
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, санкт-петербург, казань
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ
07:47 26.07.2025
 
Каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными

"Выберу.ру": каждый пятый москвич готов платить за услуги по уходу за животными

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Каждый пятый владелец питомца из Москвы готов платить более 150 тысяч рублей за курс работы с зоопсихологом и свыше 10 тысяч рублей в сутки за услуги зоонянь и зоогостиниц, в среднем по России траты на услуги по уходу за домашними животными в 2025 году выросли втрое, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Согласно опросу, обращения к специалистам по поведенческим проблемам животных выросли почти вдвое. В этом году владельцы чаще всего обращаются к специалистам по вопросам агрессии у собак, тревожности у кошек и нарушений адаптации после переезда. Средний чек в категории "уход и комфорт домашних питомцев" вырос в три раза", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи владельцев животных, из которых 47% проживает в Москве.
"Наиболее активно стали тратить деньги на комфорт четвероногих жители Москвы. Так, 18% опрошенных москвичей признались, что готовы платить свыше 150 тысяч рублей за курс с зоопсихологом и свыше 10 тысяч рублей в сутки за услуги профессиональных зоонянь и зоогостиниц", - добавили аналитики.
При этом в прошлом году россияне были готовы платить до четырех тысяч рублей за услуги зоонянь и до 4,7 тысячи рублей за пребывание животных в зоогостинице, следует из исследования. Вместе с тем, за одно занятие с зоопсихологом они согласились бы отдать до 2,5 тысячи рублей.
По данным исследователей, в первом полугодии количество заказов, связанных с услугами зоонянь, выросло почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего к ним обращаются в Москве, где спрос ну услугу вырос почти в три раза, а также в Санкт-Петербурге и Казани. Кроме того, на треть увеличилось количество запросов на специалистов для экзотических животных, в том числе диких кошек, волкособов, белок, бурундуков и енотов.
"Также популярность набирают зоогостиницы. В 2024 году к услугам зоогостиниц прибегали лишь 18% опрошенных - преимущественно, это владельцы кошек и собак мелких пород. В этом году ... к подобного рода передержкам на постоянной основе обращаются 34% опрошенных владельцев животных, среди которых значительная часть владельцев собак крупных пород", - поделились аналитики, подчеркнув, что среднее время пребывания животного в гостинице увеличилось с чуть менее двух суток до свыше трех суток.
Больше всего на услуги, связанные с обеспечением комфорта животных, тратятся представители поколения зумеров, которые родились в период с середины 1990-х годов по начало 2010-х годов, заключается в материалах.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала