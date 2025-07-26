https://1prime.ru/20250726/nabu--859967486.html
Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства
Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства - 26.07.2025, ПРАЙМ
Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства
Киевское правительство стало препятствовать деятельности национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), как только она стала "неудобной" для... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T12:06+0300
2025-07-26T12:06+0300
2025-07-26T12:06+0300
политика
мировая экономика
украина
киев
днепропетровск
владимир зеленский
конституционный суд
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Киевское правительство стало препятствовать деятельности национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), как только она стала "неудобной" для высокопоставленных чиновников, заявил бывший руководитель НАБУ Артем Сытник. По словам Сытника, который дал интервью газете Wall Street Journal, начав аресты действующих политиков, НАБУ столкнулось с решительным сопротивлением. Власти развернули в отношении бюро, его сотрудников и самого Сытника клеветническую кампанию. Украинская генпрокуратура также обвиняла НАБУ в нарушениях, отмечается в публикации газеты. "Когда впервые в истории Украины начались расследования в отношении высокопоставленных чиновников, было очевидно, что это (деятельность НАБУ - ред.) сразу стало неудобным для действующего правительства", - приводит газета слова Сытника. Издание подчеркивает, что украинские власти "привыкли действовать безнаказанно". По словам Сытника, НАБУ сталкивалось с сопротивлением чиновников, начиная с 2016 года, и с тех пор "это почти никогда не прекращалось". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://1prime.ru/20250726/zakharova-859967317.html
украина
киев
днепропетровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, киев, днепропетровск, владимир зеленский, конституционный суд, сбу
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Конституционный суд, СБУ
Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства
Экс-глава НАБУ Сытник: Киев стал препятствовать деятельности антикоррупционного бюро
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Киевское правительство стало препятствовать деятельности национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), как только она стала "неудобной" для высокопоставленных чиновников, заявил бывший руководитель НАБУ Артем Сытник.
По словам Сытника, который дал интервью газете Wall Street Journal, начав аресты действующих политиков, НАБУ столкнулось с решительным сопротивлением. Власти развернули в отношении бюро, его сотрудников и самого Сытника клеветническую кампанию. Украинская генпрокуратура также обвиняла НАБУ в нарушениях, отмечается в публикации газеты.
"Когда впервые в истории Украины начались расследования в отношении высокопоставленных чиновников, было очевидно, что это (деятельность НАБУ - ред.) сразу стало неудобным для действующего правительства", - приводит газета слова Сытника.
Издание подчеркивает, что украинские власти "привыкли действовать безнаказанно". По словам Сытника, НАБУ сталкивалось с сопротивлением чиновников, начиная с 2016 года, и с тех пор "это почти никогда не прекращалось".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Захарова назвала НАБУ и САП рычагами контроля Запада