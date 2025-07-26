https://1prime.ru/20250726/nabu--859967486.html

Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства

Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства - 26.07.2025, ПРАЙМ

Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства

Киевское правительство стало препятствовать деятельности национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), как только она стала "неудобной" для... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T12:06+0300

2025-07-26T12:06+0300

2025-07-26T12:06+0300

политика

мировая экономика

украина

киев

днепропетровск

владимир зеленский

конституционный суд

сбу

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Киевское правительство стало препятствовать деятельности национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), как только она стала "неудобной" для высокопоставленных чиновников, заявил бывший руководитель НАБУ Артем Сытник. По словам Сытника, который дал интервью газете Wall Street Journal, начав аресты действующих политиков, НАБУ столкнулось с решительным сопротивлением. Власти развернули в отношении бюро, его сотрудников и самого Сытника клеветническую кампанию. Украинская генпрокуратура также обвиняла НАБУ в нарушениях, отмечается в публикации газеты. "Когда впервые в истории Украины начались расследования в отношении высокопоставленных чиновников, было очевидно, что это (деятельность НАБУ - ред.) сразу стало неудобным для действующего правительства", - приводит газета слова Сытника. Издание подчеркивает, что украинские власти "привыкли действовать безнаказанно". По словам Сытника, НАБУ сталкивалось с сопротивлением чиновников, начиная с 2016 года, и с тех пор "это почти никогда не прекращалось". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://1prime.ru/20250726/zakharova-859967317.html

украина

киев

днепропетровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, днепропетровск, владимир зеленский, конституционный суд, сбу