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Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся - 26.07.2025, ПРАЙМ
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся
Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T16:25+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными. "Если закон будет принят, атаки продолжатся, но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, вы (протестующие - ред.) вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество, что, наконец, пора реформировать (НАБУ и САП - ред.)", - заявил Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Общественное". По мнению Кривоноса, антикоррупционные органы могут "не выстоять" в следующий раз, поэтому агентства продолжат тесную коммуникацию с гражданским обществом, оказавшим поддержку органам. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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Политика, Общество , Киев, Днепропетровск, Одесса, Владимир Зеленский, Конституционный суд, Рада, СБУ
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся
Глава НАБУ Кривонос: атаки на антикоррупционные органы Украины продолжатся
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными.
"Если закон будет принят, атаки продолжатся, но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, вы (протестующие - ред.) вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество, что, наконец, пора реформировать (НАБУ и САП - ред.)", - заявил Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
По мнению Кривоноса, антикоррупционные органы могут "не выстоять" в следующий раз, поэтому агентства продолжат тесную коммуникацию с гражданским обществом, оказавшим поддержку органам.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства