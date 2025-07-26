Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250726/nabu--859974126.html
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся - 26.07.2025, ПРАЙМ
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся
Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T16:25+0300
2025-07-26T16:29+0300
политика
общество
киев
днепропетровск
одесса
владимир зеленский
конституционный суд
рада
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными. "Если закон будет принят, атаки продолжатся, но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, вы (протестующие - ред.) вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество, что, наконец, пора реформировать (НАБУ и САП - ред.)", - заявил Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Общественное". По мнению Кривоноса, антикоррупционные органы могут "не выстоять" в следующий раз, поэтому агентства продолжат тесную коммуникацию с гражданским обществом, оказавшим поддержку органам. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://1prime.ru/20250726/nabu--859967486.html
киев
днепропетровск
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , киев, днепропетровск, одесса, владимир зеленский, конституционный суд, рада, сбу
Политика, Общество , Киев, Днепропетровск, Одесса, Владимир Зеленский, Конституционный суд, Рада, СБУ
16:25 26.07.2025 (обновлено: 16:29 26.07.2025)
 
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся

Глава НАБУ Кривонос: атаки на антикоррупционные органы Украины продолжатся

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными.
"Если закон будет принят, атаки продолжатся, но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, вы (протестующие - ред.) вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество, что, наконец, пора реформировать (НАБУ и САП - ред.)", - заявил Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
По мнению Кривоноса, антикоррупционные органы могут "не выстоять" в следующий раз, поэтому агентства продолжат тесную коммуникацию с гражданским обществом, оказавшим поддержку органам.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Экс-глава НАБУ рассказал о препятствовании деятельности ведомства
12:06
 
ПолитикаОбществоКиевДнепропетровскОдессаВладимир ЗеленскийКонституционный судРадаСБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала