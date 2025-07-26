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В Алтайском крае создадут еще 3,3 тысячи номеров для туристов

В Алтайском крае создадут еще 3,3 тысячи номеров для туристов - 26.07.2025, ПРАЙМ

В Алтайском крае создадут еще 3,3 тысячи номеров для туристов

Еще примерно 3,3 тысячи номеров для туристов создадут в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

туризм

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Еще примерно 3,3 тысячи номеров для туристов создадут в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Наши крупные инвесторы… получили доступ к льготному кредитованию… и сегодня в том числе на 86 миллиардов реализуется проектов, 60 миллиардов рублей одобрено уже льготное кредитование. Это примерно создание еще 3300 номеров - к 14,5 тысячам, которые есть у нас", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Губернатор отметил, что в регионе уже есть 571 коллективное средство размещения - это, например, гостиницы и отели. "Хотел обратить внимание на некапитальные средства размещения… 885 миллионов, с учетом денег этого и следующего года, было выделено из федерального бюджета. Бизнес… ответил полутора миллиардами рублей своих вложений. 613 номеров будет создано, но из них почти 600 уже создано. Вот осталось около 40 нам еще сделать для того, чтобы выйти на итоговые цифры. Это прирост плюс почти 5% к тому номерному пункту, который у нас… есть", - рассказал губернатор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, рф, михаил мишустин