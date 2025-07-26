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В ОАЭ заявили о критическом ухудшении гуманитарной ситуации в Газе

В ОАЭ заявили о критическом ухудшении гуманитарной ситуации в Газе - 26.07.2025, ПРАЙМ

В ОАЭ заявили о критическом ухудшении гуманитарной ситуации в Газе

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зейд Аль Нахайян заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась до беспрецедентного уровня. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T22:12+0300

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ДУБАЙ, 26 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зейд Аль Нахайян заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась до беспрецедентного уровня. "Гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла критического и беспрецедентного уровня. Объединенные Арабские Эмираты остаются в авангарде усилий по оказанию жизненно важной помощи палестинскому народу. Мы обеспечим доставку необходимой помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, будь то по суше, по воздуху или по морю. Сбрасывание (помощи - ред.) с воздуха возобновляется немедленно", - написал Абдалла бен Зейд Аль Нахайян в соцсети Х В конце мая МИД ОАЭ сообщил, что эмиратский министр иностранных дел договорился с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром о возобновлении срочных поставок гуманитарной помощи из ОАЭ в сектор Газа. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС предупреждают о гуманитарной катастрофе и голоде в анклаве из-за отказа израильских властей пропускать гуманитарную помощь в нужных объемах.

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общество , газа, оаэ, израиль, мид, ес