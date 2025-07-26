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Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту
Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту - 26.07.2025, ПРАЙМ
Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана, сообщает департамент информации таджикистанского МИД. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:58+0300
2025-07-26T15:58+0300
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ДУШАНБЕ, 26 июл - ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана, сообщает департамент информации таджикистанского МИД. "Генассамблея ООН одобрила по инициативе Таджикистана специальную резолюцию об использовании искусственного интеллекта для устойчивого развития Центральной Азии", - говорится в сообщении. МИД отмечает, что данная инициатива принадлежит Таджикистану и была озвучена президентом страны Эмомали Рахмоном на сессии ООН в сентябре 2024 года. Резолюция направлена на развитие доверительных и безопасных технологий с упором на образование, стартапы и международное сотрудничество. Документ поддержали подавляющее большинство стран. Он стал важным шагом к формированию глобального консенсуса по этичному и безопасному применению ИИ. Согласно резолюции, в Душанбе будет создан Региональный центр ИИ, который займется координацией программ по искусственному интеллекту в Центральной Азии. "Планируются совместные проекты университетов, дата-центров и технопарков, разрабатываются механизмы регулирования и самоконтроля ИИ, регион станет примером для других стран мира", - отмечает МИД Таджикистана.
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мировая экономика, таджикистан, душанбе, центральная азия, эмомали рахмон, оон, мид
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Эмомали Рахмон, ООН, МИД
Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту
Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту по инициативе Таджикистана
ДУШАНБЕ, 26 июл - ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана, сообщает департамент информации таджикистанского МИД.
"Генассамблея ООН одобрила по инициативе Таджикистана специальную резолюцию об использовании искусственного интеллекта для устойчивого развития Центральной Азии", - говорится в сообщении.
МИД отмечает, что данная инициатива принадлежит Таджикистану и была озвучена президентом страны Эмомали Рахмоном на сессии ООН в сентябре 2024 года. Резолюция направлена на развитие доверительных и безопасных технологий с упором на образование, стартапы и международное сотрудничество.
Документ поддержали подавляющее большинство стран. Он стал важным шагом к формированию глобального консенсуса по этичному и безопасному применению ИИ.
Согласно резолюции, в Душанбе будет создан Региональный центр ИИ, который займется координацией программ по искусственному интеллекту в Центральной Азии.
"Планируются совместные проекты университетов, дата-центров и технопарков, разрабатываются механизмы регулирования и самоконтроля ИИ, регион станет примером для других стран мира", - отмечает МИД Таджикистана.
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