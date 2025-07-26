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Орбан рассказал, что сделал бы на месте фон дер Ляйен

Орбан рассказал, что сделал бы на месте фон дер Ляйен - 26.07.2025, ПРАЙМ

Орбан рассказал, что сделал бы на месте фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел бы в отставку, либо перестроил бы структуру... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T16:38+0300

2025-07-26T16:38+0300

2025-07-26T16:38+0300

политика

венгрия

европа

турция

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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел бы в отставку, либо перестроил бы структуру ЕС, создав "концентрические круги", чтобы каждая страна чувствовала себя комфортно. После выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад у венгерского премьера спросили, какие первые три указа он бы выпустил, будь он на месте фон дер Ляйен. "Если бы я был фон дер Ляйен, что, очевидно, было бы непросто, какими были бы мои первые три решения? Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается, зачем продолжать", - пошутил в ответ Орбан. Трансляцию вёл телеканал М1. Венгерский премьер добавил, что если отвечать на вопрос серьезно, то он бы начал с "восстановления баланса национальных и европейских полномочий", поскольку пока ЕС использует каждый возникающий кризис для сокращения прав стран-членов. "Вторая мера, которая стала бы невероятно сложной дипломатической операцией, - это начать строить Европу концентрических кругов. Потому что так ЕС долго не продержится. Он распадается, приходит в упадок, разваливается, его расширение нецелесообразно, мы не принимаем тех, кого следует, например, сербов и других южных славян, мы принимаем тех, кого не следует, например, украинцев, мы отпустили англичан, которых не следовало, и их нужно каким-то образом вернуть", - сказал он. Орбан подчеркнул, что в нынешнем виде ЕС не может обеспечить странам-членам комфортное и счастливое существование, поэтому нужно создать "концентрические круги", чтобы страны могли выбрать, к какому присоединиться. Он пояснил, что первый круг был бы "кругом безопасности", к которому могли бы присоединиться, например, и Турция с Украиной, второй круг - единый внутренний рынок, третий - еврозона, а четвертый - общие конституционные законы "соединенных штатов Европы", куда не хотела бы вступать Венгрия. "Строительство такой Европы, построенной из концентрических кругов, - единственный шанс спасти Евросоюз. Иначе он развалится, распадется", - считает Орбан. При этом венгерский премьер полагает, что ЕС не распадется в одночасье, просто страны постепенно будут отказываться выполнять те или иные общие решения и законы, как это было, например, с миграционными правилами. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны. Орбан ранее говорил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то сам развалится, поэтому даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.

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венгрия, европа, турция, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес