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Орбан оценил возможность начала Третьей мировой войны
Орбан оценил возможность начала Третьей мировой войны - 26.07.2025, ПРАЙМ
Орбан оценил возможность начала Третьей мировой войны
Однозначного ответа на вопрос, начнется ли Третья мировая война, нет, хотя зловещие признаки присутствуют, а вот европейская война уже идет на территории... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T13:58+0300
2025-07-26T13:58+0300
2025-07-26T13:58+0300
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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Однозначного ответа на вопрос, начнется ли Третья мировая война, нет, хотя зловещие признаки присутствуют, а вот европейская война уже идет на территории Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Будет ли Третья мировая война? Однозначного ответа нет. С приходом президента (США Дональда - ред.) Трампа вероятность этого снизилась, но не прошла. Судя по тому, что я вижу в международной политике, весь мир ощущает холодное предчувствие войны... Должен сказать, что за холодными предчувствиями не всегда следует буря, но зловещие тени есть", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад. Среди этих признаков он назвал рост напряженности между крупными мировыми державами, рост числа международных конфликтов, гонку вооружений, разделение мира на блоки, усиление торговых ограничений и усиление миграции. Венгерский премьер также привел результаты опроса, проведенного в странах Европы и США в соответствии с которыми 40-55% жителей ответили положительно на вопрос, начнется ли, по их мнению, Третья мировая война в течение 5-10 лет. "Угрожающие тени мировой войны видны, но европейская война - это уже реальность. Европейская война не то, что будет, она есть!" - подчеркнул Орбан, отметив, что конфликт на Украине на самом деле является европейским конфликтом. После саммита НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в альянсе формируется большинство, которое считает, что любой конфликт НАТО с РФ приведет к Третьей мировой войне и этого надо избежать.
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Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, США, Виктор Орбан, НАТО
Орбан оценил возможность начала Третьей мировой войны
Орбан: не факт, что начнется Третья мировая война, но зловещие признаки есть
БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Однозначного ответа на вопрос, начнется ли Третья мировая война, нет, хотя зловещие признаки присутствуют, а вот европейская война уже идет на территории Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Будет ли Третья мировая война? Однозначного ответа нет. С приходом президента (США Дональда - ред.) Трампа вероятность этого снизилась, но не прошла. Судя по тому, что я вижу в международной политике, весь мир ощущает холодное предчувствие войны... Должен сказать, что за холодными предчувствиями не всегда следует буря, но зловещие тени есть", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Среди этих признаков он назвал рост напряженности между крупными мировыми державами, рост числа международных конфликтов, гонку вооружений, разделение мира на блоки, усиление торговых ограничений и усиление миграции.
Венгерский премьер также привел результаты опроса, проведенного в странах Европы и США в соответствии с которыми 40-55% жителей ответили положительно на вопрос, начнется ли, по их мнению, Третья мировая война в течение 5-10 лет.
"Угрожающие тени мировой войны видны, но европейская война - это уже реальность. Европейская война не то, что будет, она есть!" - подчеркнул Орбан, отметив, что конфликт на Украине на самом деле является европейским конфликтом.
После саммита НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в альянсе формируется большинство, которое считает, что любой конфликт НАТО с РФ приведет к Третьей мировой войне и этого надо избежать.
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