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Новый бюджет ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил Орбан

Новый бюджет ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил Орбан - 26.07.2025, ПРАЙМ

Новый бюджет ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил Орбан

Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T15:00+0300

2025-07-26T15:00+0300

2025-07-26T15:00+0300

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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет. Всё в нём составлено в соответствии с логикой войны. 20% денег пойдёт на Украину, а если и останутся, то они будут потрачены не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне", - сказал Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1. Венгерский премьер подчеркнул, что это бюджет "Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнёт" РФ. Орбан отметил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что в течение двух лет он будет скорректирован. По его словам, Венгрия уже получила около половины замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС - 12 миллиардов евро - и не согласится одобрить проект следующего бюджета, пока не вернет вторую половину. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Однако Будапешт утверждает, ссылаясь на различных экспертов, что реальная доля помощи Украине в европейском бюджете может достигать 25%.

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россия, украина, венгрия, рф, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес, ек