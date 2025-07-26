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Новый бюджет ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил Орбан - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Новый бюджет ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил Орбан
Новый бюджет ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил Орбан - 26.07.2025, ПРАЙМ
Новый бюджет ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил Орбан
Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:00+0300
2025-07-26T15:00+0300
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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет. Всё в нём составлено в соответствии с логикой войны. 20% денег пойдёт на Украину, а если и останутся, то они будут потрачены не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне", - сказал Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1. Венгерский премьер подчеркнул, что это бюджет "Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнёт" РФ. Орбан отметил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что в течение двух лет он будет скорректирован. По его словам, Венгрия уже получила около половины замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС - 12 миллиардов евро - и не согласится одобрить проект следующего бюджета, пока не вернет вторую половину. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Однако Будапешт утверждает, ссылаясь на различных экспертов, что реальная доля помощи Украине в европейском бюджете может достигать 25%.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, РФ, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
15:00 26.07.2025
 
Новый бюджет ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил Орбан

Орбан: проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет. Всё в нём составлено в соответствии с логикой войны. 20% денег пойдёт на Украину, а если и останутся, то они будут потрачены не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне", - сказал Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер подчеркнул, что это бюджет "Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнёт" РФ.
Орбан отметил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что в течение двух лет он будет скорректирован.
По его словам, Венгрия уже получила около половины замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС - 12 миллиардов евро - и не согласится одобрить проект следующего бюджета, пока не вернет вторую половину.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Однако Будапешт утверждает, ссылаясь на различных экспертов, что реальная доля помощи Украине в европейском бюджете может достигать 25%.
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