https://1prime.ru/20250726/peregovory-859972612.html

Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины - 26.07.2025, ПРАЙМ

Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T15:35+0300

2025-07-26T15:35+0300

2025-07-26T15:35+0300

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БАКУ, 26 июл - ПРАЙМ. Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия - НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами", - сказал Гаджиев, отвечая на вопрос о возможности для Баку стать платформой российско-украинских переговоров. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.

https://1prime.ru/20250725/fidan-859956268.html

баку

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россия, баку, украина, израиль, нато