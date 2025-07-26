https://1prime.ru/20250726/peregovory-859972612.html
Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины - 26.07.2025, ПРАЙМ
Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:35+0300
2025-07-26T15:35+0300
2025-07-26T15:35+0300
политика
россия
баку
украина
израиль
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg
БАКУ, 26 июл - ПРАЙМ. Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия - НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами", - сказал Гаджиев, отвечая на вопрос о возможности для Баку стать платформой российско-украинских переговоров. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.
https://1prime.ru/20250725/fidan-859956268.html
баку
украина
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_ad41c854695b931d513c419baa729059.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, баку, украина, израиль, нато
Политика, РОССИЯ, Баку, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, НАТО
Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
Гаджиев: Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров РФ и Украины
БАКУ, 26 июл - ПРАЙМ. Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия - НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами", - сказал Гаджиев, отвечая на вопрос о возможности для Баку стать платформой российско-украинских переговоров.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.
Глава МИД Турции заявил о желании России и Украины достичь консенсуса