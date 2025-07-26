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Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы

Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы - 26.07.2025, ПРАЙМ

Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы

Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы между станциями "Саларьево" и "Потапово" с субботы по понедельник включительно. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T00:37+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы между станциями "Саларьево" и "Потапово" с субботы по понедельник включительно. Так, с 05.30 субботы до 05.30 вторника на участке между станциями "Саларьево" и "Потапово" Сокольнической линии метро не будут ходить поезда в связи с интеграцией в инфраструктуру метрополитена нового электродепо "Столбово". Оно начнет обслуживать составы, курсирующие по Сокольнической и Троицкой линиям. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в эти дни горожане смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ, Троицкой и Калужско-Рижской линиями метро, а также регулярными маршрутами наземного транспорта. В связи с запуском бесплатных автобусов будет изменена схема движения транспорта в районе Новой Москвы. Так, появятся выделенные полосы на улице Саларьевский Спуск, в боковых проездах Филатовского шоссе возле метро "Филатов Луг" и Калужского шоссе у остановки "Метро Ольховая", на участках трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе у метро "Новомосковская" и перед проспектом Куприна. Ограничат движение по одной полосе в Саларьевском проезде перед улицей Саларьевская, на улице Красулинская перед улицей Саларьевская и в боковом проезде Филатовского шоссе остановки "Метро Филатов Луг". Кроме того, левые повороты будут запрещены в районе дома 9 на улице Саларьевская. Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на улице Саларьевский Спуск возле Красулинской улицы, улице Саларьевская, съезде с Саларьевской улицы на Филатовское шоссе, в боковом проезде Филатовского шоссе у метро "Прокшино", съезде с Калужского шоссе на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, проспекте Куприна возле метро "Потапово", дублере трассы Солнцево-Бутово-Варшавского шоссе перед съездом на улицу Александры Монаховой, а также съездах к ЖК "Дзен-кварталы.

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