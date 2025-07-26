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Правительство утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов - 26.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов
Правительство утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов - 26.07.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов
Правительство РФ утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года, сообщили в пресс-службе кабмина. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T12:21+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года, сообщили в пресс-службе кабмина. "Распоряжением правительства утверждена концепция цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Она позволит синхронизировать усилия органов власти, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения по развитию этого направления", - сообщили в кабмине. Задачами концепции является разработка единых подходов в сфере современных решений в жилищно-коммунальном секторе, а также дальнейшее развитие рынка российских цифровых решений. Кроме того, в концепции поставлены цели повышения комфортности жизни в умных многоквартирных домах за счет применения современных технологий, "Ещё одно направление работы – обеспечение информационной безопасности устройств и цифровых систем, используемых в умных домах. Для этого предполагается сформулировать типовые требования безопасности как для единой цифровой среды, так и для конкретных устройств и систем", - добавили в кабмине. План конкретных мероприятий по реализации концепции будет разработан Минцифры совместно с Минстроем, Минпромторгом, Минэнерго и другими заинтересованными ведомствами. Документ поручено внести в правительство в течение шести месяцев.
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недвижимость, рф, минцифры, минпромторг
Экономика, Недвижимость, РФ, Минцифры, Минпромторг
12:21 26.07.2025
 
Правительство утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов

Правительство утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Распоряжением правительства утверждена концепция цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Она позволит синхронизировать усилия органов власти, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения по развитию этого направления", - сообщили в кабмине.
Задачами концепции является разработка единых подходов в сфере современных решений в жилищно-коммунальном секторе, а также дальнейшее развитие рынка российских цифровых решений. Кроме того, в концепции поставлены цели повышения комфортности жизни в умных многоквартирных домах за счет применения современных технологий,
"Ещё одно направление работы – обеспечение информационной безопасности устройств и цифровых систем, используемых в умных домах. Для этого предполагается сформулировать типовые требования безопасности как для единой цифровой среды, так и для конкретных устройств и систем", - добавили в кабмине.
План конкретных мероприятий по реализации концепции будет разработан Минцифры совместно с Минстроем, Минпромторгом, Минэнерго и другими заинтересованными ведомствами. Документ поручено внести в правительство в течение шести месяцев.
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