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Пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей
Пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей - 26.07.2025, ПРАЙМ
Пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей
Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T12:14+0300
2025-07-26T12:14+0300
2025-07-26T12:14+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры. По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей. Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям. "За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. В прокуратуре уточнили, что, помимо 5 килограммов золота, пожилая женщина отдала аферистам 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей.
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общество , роскомнадзор, москва
Мошенничество, Общество , Роскомнадзор, МОСКВА
Пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры.
По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей.
Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям.
"За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что, помимо 5 килограммов золота, пожилая женщина отдала аферистам 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей.
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