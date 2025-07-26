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Пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей

Пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей - 26.07.2025, ПРАЙМ

Пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей

Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T12:14+0300

2025-07-26T12:14+0300

2025-07-26T12:14+0300

мошенничество

общество

роскомнадзор

москва

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры. По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей. Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям. "За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. В прокуратуре уточнили, что, помимо 5 килограммов золота, пожилая женщина отдала аферистам 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей.

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общество , роскомнадзор, москва